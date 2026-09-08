La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará una serie de suspensiones del servicio eléctrico en diferentes cantones por falta de pago.

Las zonas que anunció la CNFL

Según la información de la institución, los sitios donde aplicarán los cortes del 7 al 11 de septiembre son:

Hospital Cristo Rey Barrio Cuba Hatillo Mata Redonda Sabana Merced Zapote San Sebastián Paso Ancho San Francisco de Dos Ríos San Juan de Dios La Capri Higuito Jericó San Rafael Abajo Tres Ríos San Vicente Pavas Ciudad Colón Brasil de Mora Santa Ana Coronado Tibás Montes de Oca Moravia San Joaquín Santo Domingo

La entidad hace un llamado a los usuarios a mantener sus servicios al día para evitar suspensiones.

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Por: Camila Rosales Méndez

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