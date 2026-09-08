La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará una serie de suspensiones del servicio eléctrico en diferentes cantones por falta de pago.
Según la información de la institución, los sitios donde aplicarán los cortes del 7 al 11 de septiembre son:
La entidad hace un llamado a los usuarios a mantener sus servicios al día para evitar suspensiones.
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Por: Camila Rosales Méndez
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