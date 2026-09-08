CNFL anuncia que cortará servicios eléctricos en 28 sectores de San José

Esta es la lista

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que realizará una serie de suspensiones del servicio eléctrico en diferentes cantones por falta de pago.

Las zonas que anunció la CNFL

Según la información de la institución, los sitios donde aplicarán los cortes del 7 al 11 de septiembre son:

  1. Hospital
  2. Cristo Rey
  3. Barrio Cuba
  4. Hatillo
  5. Mata Redonda
  6. Sabana
  7. Merced
  8. Zapote
  9. San Sebastián
  10. Paso Ancho
  11. San Francisco de Dos Ríos
  12. San Juan de Dios
  13. La Capri
  14. Higuito
  15. Jericó
  16. San Rafael Abajo
  17. Tres Ríos
  18. San Vicente
  19. Pavas
  20. Ciudad Colón
  21. Brasil de Mora
  22. Santa Ana
  23. Coronado
  24. Tibás
  25. Montes de Oca
  26. Moravia
  27. San Joaquín
  28. Santo Domingo

La entidad hace un llamado a los usuarios a mantener sus servicios al día para evitar suspensiones.

También podría interesarle: INA abre cursos de inteligencia artificial y otros oficios

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.