Por medio de su sitio oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció las próximas suspensiones del servicio eléctrico para esta semana.

Las zonas afectadas según CNFL:

San José, Aserrí, Salitrillos: lunes 1 de junioLa suspensión se extenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En esta zona realizarán una serie de maniobras eléctricas.

San José, Desamparados, Gravilias: martes 2 de junio

El corte se mantendrá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En este sector ejecutarán obras por contrato en redes eléctricas.

San José, Moravia, San Vicente: martes 2 de junio

La interrupción será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Esta responde a la construcción de obras eléctricas.

La CNFL estima que más de 400 clientes resultarán afectados.

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Por: Camila Rosales Méndez

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