Por medio de su sitio oficial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció las próximas suspensiones del servicio eléctrico para esta semana.
Las zonas afectadas según CNFL:
- San José, Aserrí, Salitrillos: lunes 1 de junioLa suspensión se extenderá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
En esta zona realizarán una serie de maniobras eléctricas.
- San José, Desamparados, Gravilias: martes 2 de junio
El corte se mantendrá de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
En este sector ejecutarán obras por contrato en redes eléctricas.
- San José, Moravia, San Vicente: martes 2 de junio
La interrupción será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Esta responde a la construcción de obras eléctricas.
La CNFL estima que más de 400 clientes resultarán afectados.
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Por: Camila Rosales Méndez
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