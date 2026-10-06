CNFL anuncia cortes en 25 sectores de la GAM esta semana

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una serie de cortes de electricidad programados para esta semana en múltiples sectores.
Según la información brindada por la institución, las suspensiones se realizarán en servicios pendientes de pago en las siguientes comunidades:
Las fechas de estas suspensiones comprenden desde este lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre.
Por: Camila Rosales Méndez
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