CNFL anuncia cortes en 25 sectores de la GAM esta semana

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una serie de cortes de electricidad programados para esta semana en múltiples sectores.

Las zonas anunciadas por la CNFL

Según la información brindada por la institución, las suspensiones se realizarán en servicios pendientes de pago en las siguientes comunidades:

B.° Dent B.° Pinto Cipreses Coronado Curridabat Freses Granadilla Guayabos Hatillo La Capri Lagos Llorente Lourdes Pavas Pinares Patalillo San Antonio de Desamparados San Francisco de Dos Ríos San Juan de Dios San Miguel San Pedro Tibás Uruca Vargas Araya

Las fechas de estas suspensiones comprenden desde este lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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