CNFL anuncia cortes en 25 sectores de la GAM esta semana

Estas son las zonas donde se realizarán las suspensiones

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó sobre una serie de cortes de electricidad programados para esta semana en múltiples sectores.

Las zonas anunciadas por la CNFL

Según la información brindada por la institución, las suspensiones se realizarán en servicios pendientes de pago en las siguientes comunidades:

  1. B.° Dent
  2. B.° Pinto
  3. Cipreses
  4. Coronado
  5. Curridabat
  6. Freses
  7. Granadilla
  8. Guayabos
  9. Hatillo
  10. La Capri
  11. Lagos
  12. Llorente
  13. Lourdes
  14. Pavas
  15. Pinares
  16. Patalillo
  17. San Antonio de Desamparados
  18. San Francisco de Dos Ríos
  19. San Juan de Dios
  20. San Miguel
  21. San Pedro
  22. Tibás
  23. Uruca
  24. Vargas Araya

Las fechas de estas suspensiones comprenden desde este lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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