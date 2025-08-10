La Comisión Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó que se realizarán trabajos técnicos en el sector de Alameda 11 (Zancudos), en León XIII, como parte del proyecto de formalización de servicios y la instalación de medidores eléctricos.

Las labores se llevan a cabo desde el 5, 6, y 7 de agosto. Este lunes 11 y miércoles 13 de agosto de 2025, entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., se registrarán interrupciones momentáneas en el servicio eléctrico.

La CNFL explicó que las desconexiones son necesarias para completar las obras y agradeció la comprensión de las aproximadamente 120 familias que se verán beneficiadas con estas mejoras.

Estos trabajos forman parte de un plan para optimizar y modernizar la infraestructura eléctrica en la zona, garantizando un servicio más estable y seguro.