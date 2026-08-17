CNE eleva las alertas por fuertes lluvias

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó las alertas por las fuertes lluvias a raíz del paso de la Onda Tropical #32 en territorio nacional.

¿Cuáles son los cambios en las alertas del CNE?

El Pacífico Central, Sur y Valle Central pasaron de alerta verde a alerta amarilla, mientras que el Caribe Norte, Sur y Zona Norte, pasaron de alerta amarilla a naranja.

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Autoridades piden mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo, no exponerse a situaciones de riesgo, no pasar por zonas inundadas y llamar al 9-1-1 en caso de emergencia.

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