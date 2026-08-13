CNE declara estado de alerta por lluvias en dos zonas del país

La Comisión Nacional de Emergencias acaba de cambiar el estado de alerta ante las crecientes lluvias en la Zona Norte y la Vertiente del Caribe.

Se declaró alerta verde en esas zonas debido a que se espera un aumento en la cantidad de lluvia, y un aumento en la inestabilidad atmosférica.

¿A qué se debe el aumento en las lluvias?

Según indicó la CNE, el aumento de lluvias responderá a los efectos de la Zona de Convergencia Intertropical y del arribo de la Onda Tropical Número 32 que ingresara durante este fin de semana.

Las autoridades solicitan precaución ante inundaciones y deslizamientos, además de mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo, planificar rutas de traslado y llamar al 9-1-1 en caso de emergencia.

Durante las tardes del fin de semana, el Pacífico Central y el Pacífico Sur mantienen la posibilidad de lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica, según indica el IMN.

El Valle Central también podría experimentar cambios en las condiciones durante el fin de semana, después de varios días con pocas lluvias y presencia de viento.

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