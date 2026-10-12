CNE advierte por la etapa más intensa del Fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advierte que la etapa más intensa del Fenómeno de El Niño ya se acerca.

Acciones que tomó la CNE ante esta advertencia sobre El Niño

Ante esto, la comisión invitó a las instituciones públicas a extremar medidas, debido a la disminución de las lluvias y al aumento de las temperaturas.

Entre las recomendaciones dadas están reducir el uso de aires acondicionados, así como el fortalecer los planes de ahorro de electricidad y valorar medidas para proteger las cosechas ante una posible escasez de agua.

Alerta naranja

Actualmente la entidad mantiene alerta naranja en algunas zonas.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.