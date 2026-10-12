CNE advierte por la etapa más intensa del Fenómeno de El Niño

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) advierte que la etapa más intensa del Fenómeno de El Niño ya se acerca.
Ante esto, la comisión invitó a las instituciones públicas a extremar medidas, debido a la disminución de las lluvias y al aumento de las temperaturas.
Entre las recomendaciones dadas están reducir el uso de aires acondicionados, así como el fortalecer los planes de ahorro de electricidad y valorar medidas para proteger las cosechas ante una posible escasez de agua.
Actualmente la entidad mantiene alerta naranja en algunas zonas.
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