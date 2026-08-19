Club tico anuncia su regreso al fútbol nacional

El Municipal Liberia quedó fuera del Torneo de Apertura 2026 después de que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol le negara el permiso para participar, al detectar inconsistencias en la documentación presentada por la sociedad encargada de administrar el club.

El regreso de Liberia al futbol nacional

Tras varias semanas de incertidumbre, el conjunto liberiano logró garantizar su permanencia en la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA), lo que representa un alivio para la afición de la Ciudad Blanca y para los jugadores vinculados al proyecto deportivo.

La decisión evita la desaparición del equipo del ámbito nacional y abre la puerta a una nueva etapa enfocada en la reorganización institucional y deportiva.

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El cuadro guanacasteco había tenido una destacada participación durante el Clausura 2026, torneo en el que alcanzó las semifinales y se convirtió en uno de los protagonistas del campeonato. Sin embargo, los problemas administrativos terminaron por cambiar el rumbo del club.

Escrito por: Daniel Palma Durán

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