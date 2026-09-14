Club tico anuncia la muerte de joven exjugador

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Limón Black Star comunicó con profundo pesar la muerte de su exjugador Joshua Allen Bryan Sibaja, quien formó parte del proyecto deportivo del club durante varios años.

Limón Black Star despide a su exjugador

El equipo limonense compartió la noticia en sus redes sociales y recordó a Joshua con un mensaje de despedida.

“Hoy nos duele el corazón, hoy despedimos a uno de los nuestros”, publicó el club, que también destacó el compromiso que mostró el joven durante su etapa como jugador.

Según la publicación, Joshua “portó con orgullo nuestra piel” y dejó esfuerzo por el equipo.

El mensaje cerró con una despedida: “Hasta siempre Rasta”.

La ficha mostrada en la publicación identifica al futbolista como Joshua Allen Bryan Sibaja, jugador de Limón Black Star en la posición de lateral medio.

Se mantuvo durante el equipo en la temporada 2024-2025.

Dirigente lamenta la muerte de Joshua

Cristian Williams, uno de los actuales dirigentes vinculados al proyecto de Limón Black Star, también reaccionó en redes sociales ante la muerte del joven.

Williams recordó que Joshua fue parte del proyecto durante al menos tres años y lamentó su partida.

“Se nos va la juventud”, expresó el dirigente, mientras envió fortaleza a la familia y amigos del exjugador.

Hasta el momento, las publicaciones compartidas no detallan la causa de muerte.

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