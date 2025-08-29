Escrito por: Eduardo Troconis

La ‘sele’ inicia la fase final de la clasificatoria para el Mundial 2026 el próximo viernes ante el seleccionado nicaragüense en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua. En este contexto, un club europeo reveló, a través de un anuncio en redes, uno de los primeros convocados por parte de Miguel Herrera para la fecha internacional.

Se trata del Rio Ave FC, quién reveló que Brandon Aguilera estará en la doble fecha con Costa Rica. El mediapunta fue titular en el último partido oficial de la selección nacional: la eliminación en cuartos de final de Copa Oro ante Estados Unidos. El ‘10’, entonces, volverá a estar a las órdenes del ‘Piojo’ y representará al país en los partidos ante Nicaragua y Haití.

“¡Acostumbrado a los grandes escenarios! Brandon Aguilera ha vuelto a ser convocado con la selección de Costa Rica”, mencionó el club en redes.

Los partidos de la ‘sele’ se disputarán el 5 y 9 de noviembre, y marcarán el inicio del final de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.