Club anuncia sorpresiva salida

El conjunto de Pérez Zeledón informó que Danilo Pimpinati Rocha dejará el club luego de concretarse el finiquito de su contrato por mutuo acuerdo entre ambas partes.

La institución hizo oficial la decisión y agradeció al jugador por el trabajo realizado durante su tiempo con el equipo.

Danilo Pimpinati Rocha no continuará en Pérez Zeledón

El futbolista y el Municipal Pérez Zeledón llegaron a un acuerdo para finalizar la relación contractual, por lo que Pimpinati Rocha ya no continuará defendiendo los colores del conjunto generaleño.

La salida se produce luego de que ambas partes concretaran el finiquito del contrato de manera consensuada.

El club agradeció su profesionalismo

Tras confirmar la salida, Municipal Pérez Zeledón destacó el aporte de Danilo Pimpinati Rocha durante su etapa en la institución.

El club agradeció al jugador por su profesionalismo, compromiso y disposición, cualidades que mostró durante su tiempo dentro del equipo.

Además, la institución le deseó muchos éxitos en la nueva etapa que emprenderá en su carrera profesional.

Por su parte, Municipal Pérez Zeledón continúa con su planificación de cara a los próximos compromisos y deberá afrontar esta nueva etapa sin el futbolista.

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