¿Nuevo frente frío? Esto revela el Instituto Meteorológico Nacional

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Este fin de semana no habrá lluvias significativas en el territorio nacional. El Instituto Meteorológico Nacional descarta la llegada de un nuevo frente frío y anticipa condiciones del tiempo estables y secas en casi todo el país.

La disminución en la intensidad del viento y la poca humedad presente en la atmósfera sobre América Central favorecerán un panorama de nubosidad entre poca y parcial, con mayor presencia de sol y temperaturas cálidas durante el día.

“Imagen con fines ilustrativos creada con inteligencia artificial”

No se espera nuevo frente frío este fin de semana

Aunque en semanas anteriores se registraron efectos indirectos de frentes fríos en la región, para este sábado no se proyecta el ingreso de ningún sistema frontal que altere las condiciones actuales.

El patrón atmosférico se mantendrá estable, lo que permitirá un ambiente mayormente seco y con escasa probabilidad de precipitaciones importantes en el territorio nacional.

Ambiente seco y temperaturas cálidas

La reducción en la velocidad del viento contribuirá a que las temperaturas aumenten ligeramente, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

En distintas regiones del país se espera:

Cielos con nubosidad de poca a parcial.

Sensación térmica cálida en horas de la tarde.

Ausencia de lluvias relevantes.

Estas condiciones favorecen actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

¿Cómo estará el sábado?

Para este sábado específicamente, el pronóstico no contempla precipitaciones de consideración. El tiempo estable dominará en la mayor parte del territorio, con mañanas mayormente despejadas y tardes con algunas nubes, pero sin eventos lluviosos significativos.