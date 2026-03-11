Costa Rica tendrá una mañana fría y ventosa este miércoles, luego de las fuertes ráfagas que provocaron daños en el cantón de Golfito la tarde del martes.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este día se mantendrán ráfagas de viento en distintas zonas del país, aunque no con la misma intensidad que las registradas en el sur.

Las autoridades estiman velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas montañosas, donde se podrían presentar oleadas de viento más fuertes de forma intermitente.

El pronóstico también contempla lloviznas aisladas, sobre todo en el Valle Central y en sectores del Pacífico Sur. Sin embargo, el IMN descarta el ingreso de sistemas de humedad que generen lluvias intensas durante la jornada.

Para horas de la tarde se prevé mayor inestabilidad atmosférica, lo que podría generar algunas precipitaciones vespertinas en zonas montañosas de la provincia de Limón y la Zona Norte. También existe posibilidad de lluvias en el Valle Central y aguaceros aislados con tormenta en áreas montañosas del Pacífico Central y Pacífico Sur.

Fenómeno en Golfito

Las autoridades explicaron que el fenómeno registrado el martes en Golfito se provocó por un choque de masas de aire, producto del calor acumulado durante la mañana que luego se mezcló con aire más frío durante la tarde. Este evento no estaba previsto dentro de los modelos meteorológicos.

Las ráfagas de viento generaron daños en viviendas y comercios, principalmente en sectores cercanos a Playa Cacao, donde algunos techos se desprendieron en segundos.

Evaluación de daños

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que los comités cantonales de emergencia serán los encargados de realizar una primera valoración de los daños.

Posteriormente, estos informes se enviarán a la CNE para determinar si es necesario desplegar más personal o recursos ante la emergencia.

Este incidente se convirtió en uno de los primeros eventos de impacto por fuertes vientos registrados en 2026, ya que en lo que va del año las principales afectaciones relacionadas con el clima habían sido inundaciones menores en el Caribe asociadas a empujes fríos.