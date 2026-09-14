¿Faroles pasados por agua? Así estará el clima esta noche

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Los tradicionales faroles de este lunes 14 de setiembre podrían estar acompañados por lluvias en varias regiones del país, debido a las condiciones inestables y húmedas que predominan sobre el sur de Centroamérica.

¿Dónde lloverá esta noche?

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), durante la noche de este lunes y la madrugada del martes se esperan lluvias de débil a moderada intensidad en el Caribe y la Zona Norte.

La presencia de humedad proveniente del mar Caribe, impulsada por los vientos alisios acelerados en la cuenca, favorecerá el ingreso de tormentas hacia estas regiones.

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En estas zonas predominará el cielo parcialmente nublado, con mayores posibilidades de lluvia durante la noche.

¿Y en el resto del país?

En el Valle Central se prevé nubosidad entre parcial y total, con posibilidad de lluvias ocasionales en los alrededores.

Mientras tanto, en el Pacífico Central y Pacífico Sur, la brisa marina favorecerá la presencia de aguaceros con tormenta eléctrica, principalmente durante la tarde.

En el Pacífico Norte se esperan ráfagas de viento ocasionales, lo que disminuirá la posibilidad de lluvias. Sin embargo, en el sur de la península de Nicoya podrían registrarse aguaceros aislados.

¿Cómo seguirá el tiempo esta semana?

Entre martes y viernes se prevé una disminución parcial de la humedad, aunque continuarán lluvias aisladas y dispersas en las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

También podrían presentarse precipitaciones en sectores del Pacífico Central, Pacífico Sur y Valle Central.