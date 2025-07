Las redes sociales del Banco de Costa Rica recibieron hoy algunas quejas de clientes que denuncian supuestos rebajos duplicados en su banca en línea.

Noticias Repretel realizó un sondeo en las afueras de la entidad bancaria, donde algunos usuarios expresaron su molestia tras amanecer con sus cuentas en números rojos y cobros que consideran injustificados, correspondientes a compras realizadas el viernes, es decir, casi una semana atrás.

Luis Picado se presentó en la sucursal, ya que aún no ha recibido la devolución del dinero. Sin embargo, confía en que pronto se le hará el reintegro.

“Han habido muchos problemas con el Banco de Costa Rica”, reclamó Mario, uno de los cientes que se acercó desde a las oficinas de la entidad.

“Alguien con el número del BCR, me aparece una supuesta compra por 3500 colones”, “amanecí con rebajas de compras que no he hecho”, “¿qué sucedió?, amenecí en números rojos de compras ya canceladas”, son algunos de los mensajes que los clientes compartieron en las redes sociales del banco.

En el BCR aseguran que el incidente se dio el viernes y, en principio, no se trataría de una falla masiva, sino de casos puntuales con algunos clientes. Además, señalaron que no es necesario asistir a las oficinas, ya que el reintegro se realizará de forma automática.

“A todos nuestros clientes que sufrieron algún inconveniente con el uso de sus tarjetas el viernes por la tarde, les ofrecemos las más sinceras disculpas. Les comunicamos que no es necesario que llamen al centro de atención al cliente o que asistan a alguna oficina para reparar algún incidente relacionado con lo del viernes, sino que se va a realizar de forma automática”, explicó Natalia Suárez, vocera del BCR.