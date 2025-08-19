Martha Corredor, experta en joyería, ofrece claves para combinar el outfit con joyería de piedras, detallando cuáles elementos y materiales están en tendencia para realzar cualquier vestuario de manera elegante y actual.

La especialista explica cómo deben cuidarse las piezas para mantener su brillo y durabilidad, asegurando que se conviertan en accesorios perdurables y versátiles para distintas ocasiones.

A través de ejemplos concretos, Martha guía sobre la armonización de colores y estilos, demostrando que la joyería correcta puede transformar y elevar un look simple a uno sofisticado con mínimo esfuerzo pero con máximo impacto visual y de confianza personal.

