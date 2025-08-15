Cinco comercios de compraventa en el centro de San José fueron clausurados este jueves tras encontrar celulares y computadoras con reporte de robo, en un operativo conjunto de la Policía Municipal y el OIJ.

Los locales, ubicados principalmente en avenida segunda y cerca del mercado de la Coca Cola, vendían dispositivos aparentemente nuevos que resultaban bloqueados.

La clausura es por 24 horas lo que permitiría su reapertura este fin de semana, la Municipalidad inició procesos administrativos que podrían derivar en multas de hasta ₡2 millones.