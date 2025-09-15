La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alain Goldfie, para analizar financiamiento destinado a la extensión de la red ferroviaria hacia Centroamérica.

Durante el encuentro dialogaron sobre la ampliación del Tren Maya e Interoceánico hacia Guatemala y Belice, proyectos que buscan mejorar la conectividad regional y cuyo estudio de rentabilidad ya fue socializado con los gobiernos centroamericanos.

Adicionalmente, abordaron la implementación de un esquema de pagos electrónicos en México, similar al exitoso modelo aplicado en Brasil e India.