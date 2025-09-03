México fortalece su papel internacional en el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, quien destacó la estrategia de diversificación frente a la situación arancelaria con Estados Unidos.

La presidenta señaló que México amplía sus vínculos con naciones del continente americano y otras regiones, lo que permite reducir la dependencia comercial del país.

El informe, presentado a casi un año de iniciado su mandato, también subrayó la necesidad de consolidar relaciones políticas sólidas que acompañen el crecimiento económico nacional.