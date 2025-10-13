El Congreso de Perú destituyó a la presidenta bajo la acusación de “permanente incapacidad moral”, una decisión que se produce en el contexto de la creciente inseguridad y el auge del crimen organizado que afecta al país.

La resolución fue aprobada por unanimidad en el legislativo peruano, lo que refleja el consenso entre las fuerzas políticas sobre la necesidad de este cambio en el liderazgo gubernamental.

Simultáneamente, la presidenta de México Claudia Sheinbaum se refirió al caso del expresidente Pedro Castillo, afirmando que su destitución anterior constituyó un “golpe de Estado” y reiterando su pedido de que se le realice un juicio justo, posición que mantiene el gobierno mexicano desde los eventos de 2022.