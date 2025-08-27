La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la primera reunión ministerial de América Latina y el Caribe para la implementación de acción climática regional, donde el gobierno presentó sus metas ambientales que incluyen alcanzar 35% de generación eléctrica con fuentes renovables para 2030.

La mandataria anunció la reestructuración del sector eléctrico con 55% de producción estatal y 45% privada, además de un plan de electrificación con energía solar para comunidades aisladas donde aún el 1.5% de la población carece de acceso a electricidad.

El programa Sembrando Vida, que también se extiende a Guatemala y Belice, ha reforestado un millón de hectáreas con una inversión anual de 2000 millones de dólares, superando los aportes mundiales al Fondo Verde Climático.