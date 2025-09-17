México vivió un hecho histórico al celebrar por primera vez su Grito de Independencia encabezado por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la ceremonia del 215 aniversario, la mandataria rindió homenaje a las heroínas de la independencia como Josefa Ortiz, Manuela Medina y Leona Vicario, destacando que la gesta independentista fue obra colectiva de campesinos, indígenas y mujeres anónimas.

El evento incluyó el izamiento de bandera, desfile cívico-militar con 5,000 elementos y fuegos pirotécnicos, marcando un precedente en la tradición patria mexicana al reconocer el papel femenino en la construcción de la nación.