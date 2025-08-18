Los presidentes de México, Guatemala y Belice firmaron un acuerdo histórico para crear el corredor biocultural más grande del mundo, protegiendo 5.7 millones de hectáreas de selva maya.

El proyecto integra 50 áreas naturales protegidas, 12 en México, 27 en Guatemala y 11 en Belice, que albergan especies emblemáticas como el jaguar, quetzal y guacamaya roja.

Claudia Sheinbaum destacó que esta iniciativa trilateral beneficiará a 2 millones de habitantes mientras preserva 7000 especies, incluyendo 200 en riesgo y 950 endémicas de la región mesoamericana.