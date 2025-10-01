La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia de prensa el programa “Barrer las Armas”, un acuerdo bilateral con Estados Unidos que representa un cambio positivo en la política estadounidense sobre tráfico de armas.

La mandataria destacó que por primera vez Estados Unidos reconoce la necesidad de realizar operativos para controlar el flujo armamentístico hacia México, tras años de negar su corresponsabilidad en esta problemática de seguridad regional.

El programa surgió de una reunión con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, buscando solucionar un problema donde según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 75% de las armas decomisadas en México son de origen estadounidense y muchas terminan fortaleciendo al crimen organizado que opera en Centroamérica y Colombia.