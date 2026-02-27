Claudia Sheinbaum descarta riesgos para el Mundial 2026 tras operativo en México

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó cualquier afectación para el Mundial tras el operativo realizado el fin de semana en territorio mexicano, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La mandataria aseguró que México mantiene intacta la organización del torneo que compartirá con Estados Unidos y Canadá, y enfatizó que no existe ningún cambio en las sedes designadas.

Sheinbaum agradece respaldo de la FIFA

Sheinbaum confirmó que su equipo mantiene comunicación con la FIFA para garantizar la estabilidad del evento deportivo.

Además, agradeció públicamente al presidente del organismo, Gianni Infantino, por reiterar que las sedes mexicanas continúan firmes y sin modificaciones.

“La FIFA confirmó que las sedes en México son las que están definidas y no existe ningún cambio”, aseguró la presidenta.

México será uno de los países anfitriones del Mundial 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, que atraerá a millones de turistas y generará una amplia exposición internacional.