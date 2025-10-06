La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró su primer año como la primera mujer en ocupar la presidencia del país, destacando importantes avances en materia de igualdad social.

Durante su informe de gobierno, reveló que México se ha convertido en el segundo país con menor desigualdad en el continente americano, posición que solo supera Canadá en los indicadores actuales.

La mandataria explicó que la brecha económica se redujo significativamente, pues mientras en 2008 el ingreso del 10% más rico era 27 veces mayor al del 10% más pobre, para 2024 esta diferencia disminuyó a 14 veces.