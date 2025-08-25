México lanza serie de 4 medio maratones para fomentar turismo deportivo internacional bajo la estrategia “México Imparable”, que busca posicionar al país como destino deportivo mientras rinde homenaje a las culturas originarias mediante carreras temáticas en cuatro estados diferentes, así lo anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum.

El circuito incluye Palenque (Chiapas), Ciudad de México en diciembre con enfoque mexica, Oaxaca en marzo 2026 con inspiración zapoteca-mixteca, y Chihuahua en junio 2026 celebrando la cultura rarámuri, comunidades que según Sheinbaum representan el espíritu imparable de México.

Los recursos generados por inscripciones y patrocinios se destinarán integralmente a apoyar atletas y comunidades mediante becas deportivas, eventos culturales gratuitos y mejoras en salud, educación e infraestructura ligera.