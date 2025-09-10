La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la continuidad del convenio con Cuba para que la isla envíe médicos especialistas a territorio mexicano, un programa que actualmente cuenta con aproximadamente 3.100 profesionales cubanos.

La mandataria explicó que esta colaboración responde a la drástica disminución de médicos especialistas formados durante gobiernos neoliberales, lo que generó un déficit que afecta particularly a zonas apartadas donde los médicos mexicanos no suelen ejercer.

Sheinbaum destacó que los profesionales cubanos, calificados como “muy buenos graduados”, atienden principalmente a población vulnerable en áreas remotas como la montaña de Guerrero, complementando la atención médica sin sustituir a ningún médico mexicano según los términos del acuerdo establecido.