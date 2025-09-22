La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció que el primer ministro de Canadá se mostró abierto a cooperar en el tema de las empresas mineras que operan en México ante señalamientos de daño ambiental.

Durante la visita oficial donde se abordó principalmente el acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos, el mandatario canadiense respondió positivamente a la solicitud mexicana en dos sentidos específicos sobre la actividad minera.

El primer ministro se comprometió a promover que las empresas cumplan con todas las normas ambientales requeridas para una minería sustentable, además de solicitar un listado de las compañías canadienses que no estuvieran cumpliendo con la legislación local.