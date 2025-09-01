La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló los acuerdos alcanzados con Brasil durante la reunión con el vicepresidente brasileño y secretarios de estado que visitaron el país.

Los entendimientos bilaterales incluyen la equiparación de agencias sanitarias para facilitar el intercambio de medicamentos, así como cooperación en la producción de etanol que Brasil producirá a partir de la fermentación de azúcar y servirá como combustible y aditivo para gasolina.

La mandataria destacó que la industria azucarera mexicana podría beneficiarse significativamente con esta transferencia tecnológica, especialmente en un momento donde la rentabilidad del sector varía considerablemente según los precios internacionales.