La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el mejor camino ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela es el diálogo y no el intervencionismo, basándose en los principios constitucionales mexicanos de autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias.

Su declaración se produce en respuesta al anuncio del gobierno de Donald Trump sobre el envío de tres destructores submarinos y aviones hasta el límite del mar territorial venezolano, argumentando que esta medida busca enfrentar a los cárteles latinoamericanos de drogas.

Como contraparte, el presidente Nicolás Maduro ordenó la movilización de cuatro millones de elementos de la milicia nacional, intensificando la crisis diplomática y militar en la región.