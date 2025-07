Con información de: Interferencia, Radios UCR.

Claudia Poll, nadadora costarricense y única medalla de oro nacional en los Juegos Olímpicos afirmó haber sufrido diversos tipos de agresiones por parte de su exentrenador, e inclusive dio a conocer que junto a otros dos deportistas, procedieron a denunciarlo.

Según relató la exatleta olímpica a Interferencia, esta persona le hizo creer a ella, como a generaciones anteriores, que el éxito solo se conseguía a punta de sufrir agresiones.

“Siempre revisaba mis cosas personales, me robaba celulares, investigaba mis redes sociales por años, para saber información sobre mí. Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa y le sacó fotocopia y me enseñó y me exigió que le dijera de quién eran“, afirmó Poll en un video.

Poll dice que cada vez que ella cuestionaba, la respuesta del denunciado era: agresión.

“Lo primero que hizo cuando gané la medalla olímpica, y está en los medios de prensa, es decirme que qué fue ese tiempo que hice. Era minimizarme”, dijo la deportista.

Ante este y otros abusos descritos, tanto Poll como Marcela Cuesta Jiménez y Manuel Rojas Giralt, acudieron por este tema a la Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda), al Consejo Nacional del Deporte (CNDR) y Comité Olímpico Nacional (CON). Solo este último hizo un contacto inicial para abordar más el caso, según indicaron en Interferencia.