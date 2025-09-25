La coalición agenda ciudadana presentó la fórmula presidencial que acompañará a la candidata Claudia Dobles.
Fórmula vicepresidencial
Se tratan de Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz, que pretenden alcanzar la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.
Andrea Centeno
Experiencia:
- Presidenta ejecutiva de Japdeva (2019-2022)
- Directora de Marca País y Comunicación en CINDE (2007-2019) y actual directora de Comunicación y Mercadeo (2022-2025)
- Profesora universitaria y voluntaria en programas de liderazgo e inclusión para mujeres.
Luis Felipe Arauz
Experiencia:
- Ministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018).
- Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR (2009-2014 y 2018-2022).
- Director de la Escuela de Agronomía de la UCR (1997-2005) y del Instituto de Investigaciones Agrícolas (2005-2009).
- Profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica
- Coordinador internacional en redes de tecnología poscosecha de frutas y hortalizas.
Ambas personas son expertos en las áreas de inversión extranjera y agricultura. El objetivo de la fórmula es cerrar las brechas de género y trabajar en aumentar el dinamismo económico en las zonas costeras.