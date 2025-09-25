La coalición agenda ciudadana presentó la fórmula presidencial que acompañará a la candidata Claudia Dobles.

Fórmula vicepresidencial

Se tratan de Andrea Centeno y Luis Felipe Arauz, que pretenden alcanzar la primera y segunda vicepresidencia respectivamente.

Andrea Centeno

Experiencia:

Presidenta ejecutiva de Japdeva (2019-2022)

Directora de Marca País y Comunicación en CINDE (2007-2019) y actual directora de Comunicación y Mercadeo (2022-2025)

Profesora universitaria y voluntaria en programas de liderazgo e inclusión para mujeres.

Luis Felipe Arauz

Experiencia:

Ministro de Agricultura y Ganadería (2014-2018).

Decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR (2009-2014 y 2018-2022).

Director de la Escuela de Agronomía de la UCR (1997-2005) y del Instituto de Investigaciones Agrícolas (2005-2009).

Profesor e investigador en la Universidad de Costa Rica

Coordinador internacional en redes de tecnología poscosecha de frutas y hortalizas.

Ambas personas son expertos en las áreas de inversión extranjera y agricultura. El objetivo de la fórmula es cerrar las brechas de género y trabajar en aumentar el dinamismo económico en las zonas costeras.