Llega la jornada 3 del Torneo de Apertura 2025 y lo hace con dos platos fuertísimos entre los cuatro equipos más históricos del país.

Por la mañana del domingo, Saprissa visitará el estadio “Fello” Meza a las 11:00 a.m. para medirse a Cartaginés con la intención de consolidar su liderato en el campeonato.

El conjunto morado llega invicto, con cuatro victorias consecutivas entre Liga Promerica y Copa Centroamericana, y se mantiene como el equipo más en forma del certamen. Los brumosos buscarán revancha tras la derrota 2-0 que sufrieron ante Saprissa en el torneo del área.

Por la tarde, el estadio Alejandro Morera Soto será el escenario del otro duelo estelar. Liga Deportiva Alajuelense recibirá al Club Sport Herediano este domingo a las 5:00 p.m. en un clásico provincial que promete emociones desde el primer minuto.

La principal novedad estará en el banquillo florense: Jafet Soto regresa para dirigir al “Team”, lo que añade picante al enfrentamiento.

Alajuelense llega como colíder junto a Saprissa, ambos con seis puntos. Herediano afronta el reto de sumar fuera de casa en medio de una racha irregular, con apenas una victoria en cuatro partidos disputados en la temporada.

La jornada se completa este sábado con tres partidos: Guadalupe vs Puntarenas a las 5:00 p.m., San Carlos vs Liberia a las 7:30 p.m. y Pérez Zeledón vs Sporting a las 8:00 p.m.