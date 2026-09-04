Ciudadanos apoyan el proyecto teleférico en San José

Ciudadanos han mostrado su apoyo al proyecto del teleférico en San José como una solución para escapar de las congestionadas presas.

La iniciativa contaría con el respaldo popular por su potencial para mejorar la movilidad en la capital y reducir los tiempos de traslado.

Federico Villalobos, experto en infraestructura, consideró que un teleférico sería un buen complemento al sistema de trenes y autobuses para que las personas puedan acceder a ciertas zonas.

“Puede pensar uno en zonas con cierta pendiente a las que queremos acceder de una manera muchísimo más fácil, o zonas en las que no tenemos tal vez mucho espacio y el teleférico nos podría ayudar, ya que utiliza, digamos, menos espacio o requiere menos expropiación, menos adquisición de terrenos que otros modos de transporte”, sostuvo.