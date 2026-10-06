Citas para hacer pruebas de manejo que no se cancelan provocan penalización de tiempo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Las citas para hacer pruebas de manejo que no se cancelan provocan una penalización de tiempo para el usuario, según el reporte del trámite correspondiente en el proceso de evaluación.

La penalización de tiempo se aplica cuando el usuario no cancela la cita para la prueba teórica o práctica, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades competentes.

El usuario debe cancelar la cita para la prueba teórica o práctica, ya que de lo contrario deberá asumir una penalización de tiempo adicional en el sistema de citas para pruebas de manejo.