Cirugía metabólica: una alternativa para controlar la diabetes tipo 2

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Si usted padece de diabetes tipo 2, existe una cirugía que busca controlar la glucosa, lograr la remisión de la diabetes y reducir la necesidad de medicamentos.

El Dr. Óscar Aymerich Bolaños, especialista en cirugía general, laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica, explica en qué consiste la cirugía metabólica.

El especialista detalla que la diabetes tipo 2 se caracteriza por un defecto en la producción y efectividad de la insulina, y que aunque el páncreas es capaz de producirla, las células son resistentes a ella.

Además, explica que la cirugía consiste en la modificación del recorrido del intestino, alejando el paso de alimentos del duodeno y del páncreas. Señala que se realiza en pacientes diabéticos obesos o con sobrepeso, y que tras la cirugía y con un estilo de vida saludable pueden curar su diabetes.