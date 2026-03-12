En una cirugía abierta de abdomen, el cirujano Juan José Meléndez Lugo explica que “se abren cinco capas de piel y músculo, lo que define un proceso de recuperación por etapas.”

El especialista detalla que aunque la piel cierre en dos semanas, la fascia profunda tarda dos meses en sanar y la recuperación total puede tomar un año.

El doctor Meléndez advierte que factores como el estreñimiento, levantar peso, la diabetes o el tabaquismo complican la cicatrización y aumentan el riesgo de hernias postoperatorias.