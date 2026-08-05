Circunvalación tendrá más cierres y regulaciones en septiembre

La Circunvalación de San José tendrá nuevos cierres y regulaciones a partir de septiembre debido al inicio de la construcción de un puente sobre el río Torres, cerca del Monumento al Agua.

La ampliación de la Rotonda de la Y estaría lista para el 15 de octubre, mientras que el túnel en Los Atillos, que conecta el Atillo 6 con el 5, se finalizará en septiembre.

También se prevé la ampliación de más niveles en la Rotonda de Guadalupe y en la de la Ruta 32.

Los vecinos señalaron que las obras mejorarán la movilidad a largo plazo.