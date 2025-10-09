Cinco puntos del país han sido identificados como los más vulnerables a incidentes debido a que la saturación de sus suelos supera el 95%, según los reportes de las autoridades.

Esta condición incrementa significativamente el riesgo de deslaves, especialmente en áreas donde los suelos han absorbido grandes cantidades de agua por las recientes lluvias.

Por esta razón, la Comisión Nacional de Emergencias mantiene un monitoreo constante en más de cien puntos de alto riesgo a nivel nacional, con el objetivo de prevenir emergencias y proteger a las comunidades afectadas.