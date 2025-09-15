Una cabeza de agua en el Río Blanco arrastró a siete turistas en la catarata La Leona de Liberia, dejando cuatro muertos confirmados y un desaparecido presuntamente fallecido durante el fin de semana.

Aunque una mujer escaló una hora por el bosque para buscar ayuda tras salvarse, su esposo sobrevivió agarrándose de un árbol bajo la fuerte corriente hasta que lugareños lo rescataron.

Debido a que el guía del tour privado abandonó el lugar antes del incidente, esta tragedia expone la falta de protocolos de seguridad en atracciones naturales durante temporada lluviosa.