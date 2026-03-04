Cinco integrantes de una violenta banda ligada al narcomenudeo fueron desmantelados esta madrugada en el Caribe Sur, en uno de los primeros operativos de gran magnitud en la zona, ejecutados por agentes del OIJ en conjunto con la sección de crimen organizado.

Los allanamientos tuvieron lugar en Sixaola y Hone Creek, en Talamanca de Limón, donde las autoridades lograron la detención del líder conocido como “Gabo”, identificado por una cicatriz de proyectil de arma de fuego en el rostro, junto a dos mujeres, una de ellas de 25 años que se desplaza en silla de ruedas y un menor de 15 años.

La mayoría de los detenidos residía en la urbanización La Ibaña y muchos tienen relación de parentesco, lo que les permitía pasar desapercibidos.

En total se pretendía capturar a seis personas, pero una plenamente identificada no fue localizada, presumiéndose que pudo huir hacia Panamá.