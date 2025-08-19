La Defensoría de los Habitantes reportó más de 500 denuncias por acoso laboral en 11 ministerios, destacando que cinco instituciones; MICITT, MIDEPLAN, Vivienda, MOPT y Gobernación, aún no cuentan con reglamentos actualizados para atender estos casos, situación que fue exigida por la Defensoría para concluir la revisión y entregar un cronograma de acciones.

Esta omisión regulatoria, afecta la capacidad de respuesta ante vulneraciones de derechos laborales, exponiendo a funcionarios a entornos hostiles sin protocolos claros de protección.

La institución defensorial insistió en la urgencia de modernizar puntos legales para alinearse con estándares nacionales e internacionales.