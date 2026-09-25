Cinco detenidos y seis armas decomisadas tras investigación por triple homicidio

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Cinco personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en La Tabla de Río Cuarto por el crimen de tres personas en Santa Rita, según informó el Organismo de Investigación Judicial.

El operativo lo realizó el SERT y se localizaron cuatro armas largas y dos armas calibre 9 milímetros en el sitio.

Los cinco detenidos son sospechosos en el triple homicidio y quedaron a la orden de la Fiscalía, sin descartar que tengan relación con otros casos de homicidios en la zona.