La tradicional Cimarrona La Vaqueta de Liberia tendrá el honor de representar a Costa Rica en un importante desfile en Nueva York, llevando el auténtico sabor guanacasteco hasta Estados Unidos.

Este grupo folclórico, emblemático de la cultura liberiana, será el encargado de lucir los colores patrios en el prestigioso evento internacional.

Su participación no solo promueve las tradiciones costarricenses en el exterior, sino que también fortalece los lazos culturales entre ambos países mediante esta expresión artística única.