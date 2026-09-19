Cimarrona de Guanacaste se transforma en marimba orquesta para animar fiestas y cumpleaños

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

La agrupación Marimba Orquesta Los Gutiérrez nació del rejunte de integrantes de una cimarrona tradicional en Guanacaste.

Los músicos se presentan en cumpleaños, quinceaños y despedidas de soltero, y en las noches amplían su formato con batería y voces.

La agrupación mantiene dos identidades musicales según el horario: durante el día se presenta como La Coyunda, una cimarrona tradicional, y por la noche adopta el formato de marimba orquesta.

El saxofonista de la cimarrona es también el encargado de tocar la marimba, por lo que los integrantes intercambian instrumentos para adaptarse a cada presentación.

Eduardo, fundador del proyecto, comenzó a tocar saxofón a los 8 años en la escuela de música de Sardinal y a los 13 incursionó en la marimba con un profesor de Santa Cruz.

La incorporación de un vocalista surgió luego de que un conocido cantara en una actividad privada, lo que llevó al grupo a integrarlo como voz principal de la marimba.

Los interesados en contratar la agrupación pueden ubicarla en Facebook e Instagram como Marimba Los Gutiérrez.