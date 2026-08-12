Cifra de personas fallecidas en Colombia asciende a 250 tras terremoto

Al menos 250 personas han muerto y cientos han resultado heridas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes, de acuerdo con cifras de las autoridades locales citadas por la agencia Reuters.

El gobierno de Colombia declaró este miércoles tres días de duelo para honrar a las víctimas del potente terremoto, y la bandera nacional permanecerá a media asta en edificios como homenaje.

El presidente Abelardo de la Espriella decretó además situación de desastre de carácter nacional en 12 zonas afectadas, activando un régimen especial para responder a las consecuencias de la emergencia.