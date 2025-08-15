La violencia criminal en Costa Rica ha cobrado la vida de 25 menores entre 12 y 17 años en lo que va de 2025, igualando la cifra total del año anterior según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso más reciente ocurrió en San Felipe de Heredia, donde un adolescente de 13 años fue ejecutado a balazos cerca de la Escuela Ciudad de las Unidas, presuntamente por miembros de una banda rival que lo persiguieron más de 500 metros.

Autoridades confirman que el 80% de estos crímenes están vinculados a ajustes de cuentas entre estructuras narcocriminales que reclutan menores en barrios vulnerables.