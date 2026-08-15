Cifra de incendios en el año se eleva a 660

La cifra de incendios en lo que va del año se elevó a 660, en una semana marcada por los siniestros que dejaron a decenas de familias afectadas.

El más reciente incendio ocurrió este viernes en Alajuela y dejó a 40 personas afectadas en Villa Bonita de Alajuela.

Rony Lautouche, bombero, afirma que “es importante recordar a la población los temas de prevención, reparación, revisión de las instalaciones eléctricas”.

Las llamas consumieron cuatro viviendas y dos talleres de ebanistería, según el reporte de las autoridades.