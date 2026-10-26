Cifra alarmante en carreteras: más de 200 motociclistas han muerto este año

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Más de 200 motociclistas perdieron la vida en las carreteras del país durante los primeros nueve meses de este año, una cifra que acerca al país a igualar la cantidad de fallecidos en todo el 2025.

Según el reporte, el exceso de velocidad y los adelantamientos, siguen cobrando vidas.

Incluso, estos accidentes resultan en la pérdida de vida inmediata de los conductores de motocicleta.

Jeremy Poveda, vocero de la Cruz Roja, informa que “1743 pacientes han sido trasladados en situación crítica por accidentes de tránsito que involucra motocicletas. Además 276 personas se han abordado en el sitio sin signos vitales por esta causa”.